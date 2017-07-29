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حزب الوفد: موازنة الدولة الجديدة تتضمن أكبر نسبة اقتراض في تاريخ مصر 02:47 م السبت 29 يوليو 2017

ياسر حسان رئيس اللجنة الاعلامية لحزب الوفد

كتب- مروة شوقي:استعرض ياسر حسان، رئيس اللجنة الاعلامية لحزب الوفد، تقرير بيت الخبرة البرلماني عن الموازنة العامة، وملاحظات حزب الوفد بشأنها، وأشار حسان، خلال اول لقاء شهري للحزب مع الإعلاميين، إلى أن دراسة الموازنة العامة أثبتت أنها تتضمن أكبر نسبة اقتراض في تاريخ مصر، بزيادة قدرت١٠٪‏ مقارنة بالعام الماضي.وأضاف: "كما لاحظنا تراجع المعدلات المستهدفة للنمو وهو ما يصاحبه تأخر تحقيق الاهداف الانمائية والاجتماعيك لبرنامج الاصلاح".ولفت حسان، إلى تخطي نسبة الدين العام لحاجز الـ ١٠٢٪‏ وهو ما يوضح عدم قدرة الخكومة على الوفاء بتعهداتها تجاه خفض الدين العام ومن ثم زيادة أعباء خدمة الدين الذي تتحمله الموازنة العامة.وتحفظ حزب الوفد على نسبة الزيادة الواردة في الموازنة على قطاع التأمين الصحي والمقدر بـ١٣٥ مليون، وهي نسبة قليلة مقارنة بأسعار الدواء ما يؤثر سلبا على الخدمات العلاجية.وطالب حسان، بضرورة ضبط الدين العام والسيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات، مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن الموازنة إلى البرلمان لدراسته والاطلاع على كل جديد فيه.وبدأ منذ قليل، اللقاء الشهري لحزب الوفد، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي، تحت إشراف لجنة الإعلام برئاسة الدكتور ياسر حسان، في إطار رغبة الحزب في التواصل وفتح حوارات ونقاشات عامة حول تطورات الاوضاع على الساحة السياسي.‬ ‫ويدير اللقاء المتحدث الرسمي للحزب الدكتور محمد فؤاد، ‬في حضور الدكتور سيد البدوي، رئيس الحزب، واللواء محمد الحسيني، أمين صندوق الحزب، والنائب محمد خليفة، نائب الحزب في محافظة الغربية، وياسر حسان. ‎‫وسيتناول اللقاء العديد من الموضوعات مثل استعراض تقرير الأداء البرلماني لهيئة الوفد البرلمانية في دور الانعقاد الثاني والنشاط الحزبي في الفترة القادمة‬.​​

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