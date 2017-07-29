أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

حزب الوفد: موازنة الدولة الجديدة تتضمن أكبر نسبة اقتراض في تاريخ مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حزب الوفد: موازنة الدولة الجديدة تتضمن أكبر نسبة اقتراض في تاريخ

02:47 م السبت 29 يوليو 2017

حزب الوفد: موازنة الدولة الجديدة تتضمن أكبر نسبة اقتراض في تاريخ مصر

ياسر حسان رئيس اللجنة الاعلامية لحزب الوفد

كتب- مروة شوقي:استعرض ياسر حسان، رئيس اللجنة الاعلامية لحزب الوفد، تقرير بيت الخبرة البرلماني عن الموازنة العامة، وملاحظات حزب الوفد بشأنها، وأشار حسان، خلال اول لقاء شهري للحزب مع الإعلاميين، إلى أن دراسة الموازنة العامة أثبتت أنها تتضمن أكبر نسبة اقتراض في تاريخ مصر، بزيادة قدرت١٠٪‏ مقارنة بالعام الماضي.وأضاف: "كما لاحظنا تراجع المعدلات المستهدفة للنمو وهو ما يصاحبه تأخر تحقيق الاهداف الانمائية والاجتماعيك لبرنامج الاصلاح".ولفت حسان، إلى تخطي نسبة الدين العام لحاجز الـ ١٠٢٪‏ وهو ما يوضح عدم قدرة الخكومة على الوفاء بتعهداتها تجاه خفض الدين العام ومن ثم زيادة أعباء خدمة الدين الذي تتحمله الموازنة العامة.وتحفظ حزب الوفد على نسبة الزيادة الواردة في الموازنة على قطاع التأمين الصحي والمقدر بـ١٣٥ مليون، وهي نسبة قليلة مقارنة بأسعار الدواء ما يؤثر سلبا على الخدمات العلاجية.وطالب حسان، بضرورة ضبط الدين العام والسيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات، مؤكدا على ضرورة التزام بتقديم تقرير ربع سنوي عن الموازنة إلى البرلمان لدراسته والاطلاع على كل جديد فيه.وبدأ منذ قليل، اللقاء الشهري لحزب الوفد، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي، تحت إشراف لجنة الإعلام برئاسة الدكتور ياسر حسان، في إطار رغبة الحزب في التواصل وفتح حوارات ونقاشات عامة حول تطورات الاوضاع على الساحة السياسي.‬ ‫ويدير اللقاء المتحدث الرسمي للحزب الدكتور محمد فؤاد، ‬في حضور الدكتور سيد البدوي، رئيس الحزب، واللواء محمد الحسيني، أمين صندوق الحزب، والنائب محمد خليفة، نائب الحزب في محافظة الغربية، وياسر حسان. ‎‫وسيتناول اللقاء العديد من الموضوعات مثل استعراض تقرير الأداء البرلماني لهيئة الوفد البرلمانية في دور الانعقاد الثاني والنشاط الحزبي في الفترة القادمة‬.​​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ‫بدء اللقاء الشهري لحزب الوفد بحضور "البدوي" ‬

    أخبار

  • ​خبير: تشكيل لجان تضم متخصصين مدنيين لمساندة "الأعلى للإرهاب" ضرورة

    أخبار

  • "برلمانية الوفد": إنشاء "القومي لمواجهة الإرهاب" بداية صحيحة لمعالجة

    أخبار

  • "السجيني": لن اترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية بحزب الوفد

    أخبار

إعلان

4ce344e848.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية