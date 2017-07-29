أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

احذر.. الدخول بالأحذية إلى المنزل قد يسبب لك هذه الأمراض

Google+ Print

مصراوي Masrawy

احذر.. الدخول بالأحذية إلى المنزل قد يسبب لك هذه الأمراض

02:56 م السبت 29 يوليو 2017

احذر.. الدخول بالأحذية إلى المنزل قد يسبب لك هذه الأمراض

احذر.. الدخول بالأحذية إلى المنزل قد يسبب لك هذه ا

كتبت ـ أسماء حمدي:

كشفت دراسة أمريكية أجريت حديثا في جامعة أريزونا، أن الجزء الخارجي من الأحذية ينقل نحو 420 ألف نوع مختلف من البكتيريا الضارة، بحسب ماذكر موقع "ecochildsplay"

وأشارت الدراسة إلى أن 99% من هذه البكتيريا تنتقل إلى المنزل، ولفتت إلى أن عادة الدخول إلى البيوت من دون نزع الأحذية في الخارج قد تسبب نقل عدوى الـ"إي كولي" التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض تنفسية أو بالإسهال الحاد أو التهابات البول.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأحذية قد تحمل أيضاً بكتيريا مسببة للأمراض الرئوية والالتهابات الدموية والسحايا، إضافة إلى الحمى وتهيّج البشرة.

كذلك أظهرت أنها قد تكون مصدراً لمكون يدخل في تركيبة بعض المبيدات الحشرية ويزيد من احتمال الإصابة بالسرطان، وهو ما أكدته أخيراً منظمة الصحة العالمية.

لذا نصحت الدراسة بضرورة نزع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل ثم غسل اليدين بعد لمسه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هل يجب تناول جرعة المضادات الحيوية المقررة كاملة؟

    هو وهي

  • نصائح لحماية عينيك في الصيف

    هو وهي

  • 10 نصائح ذهبية تخلصك من الوزن الزائد

    هو وهي

  • هل تشكو من صعوبات البلع؟.. إليك الأسباب

    هو وهي

إعلان

3f685e1298.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق