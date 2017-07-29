احذر.. الدخول بالأحذية إلى المنزل قد يسبب لك هذه الأمراض

احذر.. الدخول بالأحذية إلى المنزل قد يسبب لك هذه ا

كتبت ـ أسماء حمدي:

كشفت دراسة أمريكية أجريت حديثا في جامعة أريزونا، أن الجزء الخارجي من الأحذية ينقل نحو 420 ألف نوع مختلف من البكتيريا الضارة، بحسب ماذكر موقع "ecochildsplay"

وأشارت الدراسة إلى أن 99% من هذه البكتيريا تنتقل إلى المنزل، ولفتت إلى أن عادة الدخول إلى البيوت من دون نزع الأحذية في الخارج قد تسبب نقل عدوى الـ"إي كولي" التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض تنفسية أو بالإسهال الحاد أو التهابات البول.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأحذية قد تحمل أيضاً بكتيريا مسببة للأمراض الرئوية والالتهابات الدموية والسحايا، إضافة إلى الحمى وتهيّج البشرة.

كذلك أظهرت أنها قد تكون مصدراً لمكون يدخل في تركيبة بعض المبيدات الحشرية ويزيد من احتمال الإصابة بالسرطان، وهو ما أكدته أخيراً منظمة الصحة العالمية.

لذا نصحت الدراسة بضرورة نزع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل ثم غسل اليدين بعد لمسه.