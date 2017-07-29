اكتشاف أول "إيموشن" في التاريخ.. هذه قصته



كتب - هشام عواض:

الوجوه التعبيرية أو كما تُعرف بـ"الإيموشنز" جزء من كتاباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ورموز مختصرة من خلالها نعبر عن ما نريد قوله مع الأصدقاء في "الشات" أو "البوستات" وغيرها.

ويرجع الفضل في ابتكار "الإيموشنز" لليابانيون، ومن خلالهم انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم كله، و"الإيموشن" ليست فكرة حديثة بل إن عمره يرجع لآلاف السنين، وذلك ما أثبته علماء آثار، بحسب موقع "livescience" المختص بالعلوم.

واكتشف علماء آثار رسمة "وجه مبتسم" على قطعة أثرية قديمة من الفخار، وذلك خلال عملية حفر للتنقيب عن الآثار في مدينة كركميش وهي مدينة سورية قديمة تقع على حدود تركيا عثر علماء الآثار على إناء عمرها حوالي 3700 سنة، لتُصبح بذلك أول "إيموشن" في التاريخ.

ويحتوي الإناء على ثلاث علامات بالطلاء تكون وجه مبتسم نقطتين للعيون وخط منحني للابتسامة، وربما يكون هذا الإيموشن المبتسم هو أقدم إيموشن في العالم فقد تم رسمه من 1700 سنة قبل الميلاد.

وصرح Nikolo Marchetti الأستاذ المساعد في قسم التاريخ والثقافات في جامعة بولونيا الإيطالية، بأنه لا توجد أي آثار لرسومات أخرى على الإناء، وعثر فريق علماء الأثار الأتراك والايطاليين عليه في موقع دفن تحت منزل في كركميش لذا من المحتمل أنه كان يُستخدم كإبريق للشرب، ووجد علماء الآثار أيضاً مزهريات وأواني، فضلًا عن الحاجيات المعدنية التي تُغطي حوالي مساحة 135 فدان أي أكثر قليلًا من مساحة 100 ملعب كرة القدم.

واسم كركميش يعود إلى الإله كميس Kamis أحد الآلهة الشهيرة في ذلك الوقت في شمال سوريا، وصرح علماء الأثار في بيان أن المدينة كانت مأهولة بالسكان من الألفية السادسة قبل الميلاد حتى العصور الوسطى المتأخرة، وسكنتها مجموعة من الشعوب المختلفة بما فيها الحثيين والآشوريين الجدد والرومان وتم الاستعانة بها مرة أخرى عام 1920 كي تكون أحد الثكنات العسكرية التركية.

وكان قد زار علماء الآثار البريطانيون الموقع في أواخر القرن الـ 18 وأوائل القرن الـ 19، ولكن لا يزال هناك الكثير سيتم الكشف عنه، حيث بدأ الفريق الجديد الحفر عام 2003 ولم يكتشفوا أي جديد حتى عثروا على الإناء بإيموشن الوجه المبتسم هذا في مايو الماضي.