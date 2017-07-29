بزيادة 125 %.. مليار و303 ملايين جنيه إجمالي إيرادات موانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

قال اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الهيئة حققت مليار و303 ملايين جنيه إيرادات خلال العام المالي 2016/2017.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الإيرادات جاءت بزيادة 125% عن المستهدف تحقيقه من إيرادات خلال نفس الفترة.

وفي السياق ذاته، قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي للهيئة، إن إجمالي صافي الأرباح المحققة، التي تم توريدها لخزينة الدولة، بلغت 676 مليون جنيه بعد خصم المصروفات المختلفة.

وأضاف أن الأرباح تضمنت زيادة عن المستهدف تحقيقه بقيمة 266 مليون جنيه، بنسبة زيادة 154%.

ولفت إلى أن ذلك يأتي على الرغم من نقل تبعية ثلاث موانئ هي الأدبية والسخنة والطور، من موانئ البحر الأحمر إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وعن أسباب زيادة الإيرادات قال يوسف، إنها نتيجة قرار وزير النقل رقم 800، وما تبعه من زيادة في الفئات و زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس، وزيادة حمولات، وحجم البضائع المتداولة، بموانئ الهيئة، وكذلك العقود والتراخيص التي نتجت عن سياسة الهيئة في استغلال كافة الطاقات والأراضي بميناء سفاجا وتشغيل الميناء بكامل طاقته.