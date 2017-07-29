"الصحة": قريبًا.. الإسكندرية أول محافظة في الجمهورية تطبق نظام ميكنة المعامل

الإسكندرية – محمد البدري:

أكد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الانتهاء من ميكنة معامل الصحة بالمحافظة وربطها بمعامل الوزارة خلال شهر أغسطس المقبل، لتكون الإسكندرية أول محافظة على مستوى الجمهورية تنتهي من ميكنة نظام العمل بمعاملها الرئيسية وربطها بقواعد البيانات المركزية بمعامل الوزارة.

وأضاف "حجازي" في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن برنامج الميكنة لا يقتصر فقط على إدخال نظم الحاسبات الإلكترونية في جميع الخطوات داخل المعامل المركزية بدءًا من تكويد العينات وحتى إظهار النتائج، بل تمتد أيضًا للربط بين المعامل الرئيسية بالمديرية والمعامل المركزية لوزارة الصحة من خلال قاعدة بيانات موحدة.

وأشار "حجازي" إلى أن منافع البرنامج تمتد أيضًا للربط بين المعامل الرئيسية للمديرية ومنافذ تقديم الخدمة بالمطارات والموانئ وغيرها، لرفع كفاءة الأداء ‏وتحسين أسلوب الرقابة وتوفير قواعد البيانات لتحسين ظروف العمل، مبينًا أن ذلك يؤدى بالتالي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها أوضحت الدكتورة منيرة هباشي، مدير المعامل الرئيسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن نظام الميكنة يهدف إلى تداول البيانات بين أقسام المعامل بسرعة ودقة، وسهولة متابعة سير العمل في أقسام و فروع المعامل.

وأضافت "هباشي" أن النظام الجديد يتيح رصد أي تأخير في النتائج، وسهولة استلام التقارير وإصدارها من مكان تسليم واحد في شكل موحد، فضلًا عن تيسير وتنظيم تعامل المواطنين مع المعامل من حيث تسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذ الخدمات، ‏وصولًا إلى تمكين الوزارة والجهات العليا من الحصول على إحصائيات دقيقة وسريعة تدعمها في اتخاذ القرار.

‏يشار إلى أن المعامل الرئيسية في الإسكندرية هي الجهة المنوط بها تحاليل الأغذية والمياه سواء في السوق المحلي أو الواردة من الخارج عن طريق المطارات والموانئ، أو الخاصة بالتصدير، وتضم المعامل الرئيسية ٣ معامل للميكروبيولوجي و٣ معامل للسموم الفطرية ومتبقيات المبيدات و٦ معامل للتحليل الكيميائية للأغذية.