غدًا.. التعليم تفتح باب التقدم الإلكتروني لمدارس المتفوقين "STEM"

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعداية للعام الدراسى 2016/2017 بنسبة 95% فأكثر؛ بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" على مستوى الجمهورية؛ وذلك غدًا الأحد الموافق 30/7/2017.

وأشار -خلال بيان صحفي- إلى أنه سيتم عقد اختبار مسابقة لقبول الطلاب إلكترونيًا، وسيعلن لاحقًا عن ميعاد ومقر الاختبار على الموقع الرسمى للوزارة.

وبعد انتهاء الاختبار يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول وفقًا للمجموع الكلى لمكونات الاختبار الإلكترونى، ومجموع درجات مكون الاستعداد العقلى ضمن المكون الإلكترونى.

علمًا بأنه سيتم الإعلان عن كافة شروط وإجراءات التقدم على الموقع الرسمى للوزارة اليوم السبت: http://portal.moe.gov.eg/Pages/moe-homepage.aspx

جدير بالذكر، أن الدراسة في مدارس المتفوقين بدأت عام 2011 في مدرسة المتفوقين في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تليها إنشاء مدرسة المتفوقات بزهراء المعادى بمحافظة القاهرة عام 2012.

وفي العام الدراسى 2015/2016 تم التوسع في إنشاء سبع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في المحافظات التالية: الإسكندرية بمنطقة برج العرب، محافظة أسيوط بمدينة أسيوط، الأقصر بمدينة طيبة، محافظة البحر الأحمر بالغردقة، محافظة الإسماعيلية بالمجمع التعليمى، محافظة كفر الشيخ بمدينة كفر الشيخ الشيخ، ومحافظة الدقهلية بمدينة جمصة، مع الحرص على اتباع مواصفات موحدة لجميع مدارس المتفوقين.

أما في العام الدراسي 2016-2017 بدأت الدراسة في مدرستي المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظتي الغربية والمنوفية.​