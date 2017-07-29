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الإفتاء: اعتبار الاتحاد الأوروبي القدس جزء من الأراضى الفلسطينية انحياز للحقوق التاريخية

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مصراوي Masrawy

الإفتاء: اعتبار الاتحاد الأوروبي القدس جزء من الأراضى الفلسطينية انحياز للحقوق التاريخية

02:09 م السبت 29 يوليو 2017

الإفتاء: اعتبار الاتحاد الأوروبي القدس جزء من الأراضى الفلسطينية انحياز للحقوق التاريخية

كتب ــ محمود مصطفى:

وصف مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية تأكيدات الاتحاد الأوروبى بعدم تراجعه عن موقفه باعتبار مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية، بأنه انحياز صريح للحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح مرصد الاسلاموفوبيا أن تاكيدات الاتحاد الأوروبى باعتبار مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية تخدم القضية العادلة للشعب الفلسطينى وحقه وفقا للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا المرصد إلى ضرورة استمرار الضغوط الدولية والقوى الفاعلة على قوات الاحتلال الاسرائيلى لوقف انتهاكاتها المستمرة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وطالب مرصد الإسلاموفوبيا كافة منظمات المجتمع الدولى بضرورة التحرك سريعا لوقف الاستفزازات الاسرائيلية لمشاعر المسلمين حول العالم من خلال انتهاكاتها واقتحاماتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك.​

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مصراوي Masrawy

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