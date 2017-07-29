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رئيس الوزراء العراقي: الحشد الشعبي سيشارك في معركة تلعفر

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي: الحشد الشعبي سيشارك في معركة تلعفر

01:41 م السبت 29 يوليو 2017

رئيس الوزراء العراقي: الحشد الشعبي سيشارك في معركة تلعفر

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت بأن قوات الحشد الشعبي ستشارك في المعركة المرتقبة لاستعادة قضاء تلعفر غرب الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال العبادي، خلال كلمة له في مؤتمر برلمان الشباب إنه "تم وضع خطة لتحرير قضاء تلعفر قريباً من قبل وقادة الأمن، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري".

وأضاف أن "العالم بات يتنفس الصعداء الآن، لأن العراقيين قتلوا رأس داعش وأن دول العالم شاركت العراق ودعمته في الحرب على الإرهاب، لأنها وجدت فيه عزيمة حقيقية لمقاتلة داعش".

وأوضح أن "تلعفر ستعود لجميع ابنائها وبنفس الخطة ستعود الحويجة ومناطق غربي الأنبار، وتأمين الحدود ومنع دخول الإرهاب الى العراق".

ودعا رئيس الوزراء إلى "الحذر والوعي والانتباه في مواجهة داعش، الذي سيعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في مناطق أخرى، ونحن لن نتراجع وسنواجه داعش لأنه منظومة ارهابية لن تموت بوقت قياسي".

وقال إن "كل التضحيات ضد داعش عراقية ونشكر من ساعدنا من دول العالم التي أمدتنا لمواجهة خطر داعش، بعد أن وجدت في التنظيم خطرا عليها ".

وأضاف "نحن قتلنا داعش في الرأس وسيحاولون أن يقوموا بأعمال إرهابية وعلى قواتنا ديمومة الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي".

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