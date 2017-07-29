شرطة التموين: ضبط 49 طن أرز وسكر قبل بيعهم في السوق السوداء

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وشملت نتائج تلك الجهود، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 14 قضية مواد بترولية بمضبوطات 51 إسطوانة، و33 ألفا و600 لتر بنزين وسولار، و97 قضية دقيق وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات بلغت 12 طنا، وضبط 7 قضايا اتجار غير المشروع في الأرز بمضبوطات بلغت 6 أطنان،7 قضايا اتجار غير مشروع في السكر بمضبوطات بلغت 43 طنا و 14 قضية في مجال الاستيلاء على أموال الدعم في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 576 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 22 قضية في مجال اللحوم ومصنعاتها بمضبوطات بلغت 3 أطنان، وضبط 3 قضايا في مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 8 أطنان، و73 قضية في مجال الغش التجاري، و 20 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر. ‫

وقد قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.