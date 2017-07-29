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الأحد.. وزراء خارجية «الدول الأربع» يجتمعون بالمنامة

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الأحد.. وزراء خارجية «الدول الأربع» يجتمعون بالمنامة الأحد.. وزراء خارجية «الدول الأربع» يجتمعون بالمنامة

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يعقد وزراء خارجية ، مملكة البحرين، المملكة العربية ، والإمارات العربية المتحدة، غدا الأحد، اجتماعا مشتركا، في العاصمة البحرينية المنامة.

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وقالت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم السبت، إن الاجتماع تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة، يوم 5 يوليو الجارى، وضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها فى الشئون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها، التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومى العربى والأمن والسلم الدوليين.

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التحرير

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