وزير التموين: لا تعديل على أسعار الخبز

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قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل بـ5 قروش، معلنا عن قرب بدء العمل بمنظومة الخبز الجديدة، موجها مديري المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مديري مديريات التموين، بحضور رؤساء القطاعات بالوزارة، لمتابعة تنفيذ دورة العمل لمنظومة الخبز الجديدة اليوم.

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وأضاف المصيلحي أن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز، وأن النظام الجديد يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق، على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، إضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاجه الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسؤولياته، والتنافس من أجل جذب المستفيدين.

وشدد على إعادة توزيع القوة الرقابية وتكثيف وجود المفتشين في المخابز والمطاحن، للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها مع بدء العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.