أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«لهو الأطفال» يتسبب في إصابة 9 أشخاص بين عائلتين بالشرقية (فيديو)

Google+ Print
«لهو الأطفال» يتسبب في إصابة 9 أشخاص بين عائلتين بالشرقية (فيديو) «لهو الأطفال» يتسبب في إصابة 9 أشخاص بين عائلتين بالشرقية (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تباشر نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب "لهو الأطفال" بناحية قرية ميت أبو علي التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الزقازيق، يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية "ميت أبو علي" التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من، طرف أول "عبدالمنعم.م.م.الـ" 68 عامًا، سائق، وأنجاله "عبدالعاطي"47 عامًا، و"وليد" 35 عامًا، عامل، و"هبة" 28 عامًا، ربة منزل، وطرف ثانٍ "محمد.م.م.م" 46 عامًا، صاحب سوبر ماركت، وأشقائه "حمزة" 42 عامًا، سائق، و"مصطفى" 40 عامًا، سائق، و"حمدي" 53 عامًا، موظف بالمعاش، وزوجته "منى.ر.م.إ" 45 عامًا، ربة منزل.

شاهد أيضا

وأسفرت عن إصابة الطرفين جميعًا بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتبين أنها بسبب خلافات جيرة "لهو أطفال" فيما تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اتهم كلًا منهما الآخر بالتعدي عليه وإصابته لذات السبب، وتم التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)