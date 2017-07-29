«لهو الأطفال» يتسبب في إصابة 9 أشخاص بين عائلتين بالشرقية (فيديو)

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تباشر نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب "لهو الأطفال" بناحية قرية ميت أبو علي التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الزقازيق، يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية "ميت أبو علي" التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من، طرف أول "عبدالمنعم.م.م.الـ" 68 عامًا، سائق، وأنجاله "عبدالعاطي"47 عامًا، و"وليد" 35 عامًا، عامل، و"هبة" 28 عامًا، ربة منزل، وطرف ثانٍ "محمد.م.م.م" 46 عامًا، صاحب سوبر ماركت، وأشقائه "حمزة" 42 عامًا، سائق، و"مصطفى" 40 عامًا، سائق، و"حمدي" 53 عامًا، موظف بالمعاش، وزوجته "منى.ر.م.إ" 45 عامًا، ربة منزل.

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وأسفرت عن إصابة الطرفين جميعًا بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتبين أنها بسبب خلافات جيرة "لهو أطفال" فيما تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اتهم كلًا منهما الآخر بالتعدي عليه وإصابته لذات السبب، وتم التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف النيابة العامة.