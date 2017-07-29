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فؤاد علام: من السابق لأوانه تحديد إضافة تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب

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فؤاد علام: من السابق لأوانه تحديد إضافة تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب فؤاد علام: من السابق لأوانه تحديد إضافة تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب

التحرير

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قال اللواء فؤاد علام عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن المجلس هدفه وضع استراتيجية علمية وعملية لمواجهة الإرهاب في المرحلة الراهنة، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية مع الوزارات والمؤسسات والمصالح التي ستكلف بواجبات محددة في هذا الإطار.

وأضاف الخبير الأمني، ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، لـ«التحرير»، أن الإرهاب ليس قضية أمنية، بل قضية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإعلامية ودينية، موضحا أن كل محور من تلك المحاور يتطلب تكليف مجموعة من الوزارات والمصالح الحكومية بمهام محددة، لافتا إلى اهتمامهم بتوضيح كيفية العمل مع كل محور، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال الاجتماعات.

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وأوضح علام: «دوري مثل أي عضو موجود سوف أضع وجهة نظري في كل محور، وسنتوصل من خلال الاجتماعات لكيفية عمل ذلك»، وحول احتمالية عمل تعديلات تشريعية جديدة، قال: «لا نعرف ذلك الآن، وعلى ضوء ما يتم التوصل إليه، سوف نكون مع رئيس مجلس النواب وهو عضو بالمجلس ليكون حلقة وصل مع السلطة التشريعية، ويتولى مجلس النواب التعديل، ولدينا شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة، وكل واحد منهم لديه تصور لعمل استراتيجية ليكون حلقة وصل».

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التحرير

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