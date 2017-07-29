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حبس نجار 4 أيام بتهمة قتل جاره بسبب "القمامة"

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مصراوي Masrawy

حبس نجار 4 أيام بتهمة قتل جاره بسبب "القمامة"

02:16 م السبت 29 يوليو 2017

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، اليوم السبت، حبس نجار 4 أيام بتهمة قتل جاره "صبحي . ي"، سائق إثر نشوب مشاجرة بين زوجتيهما بسبب قيام كلا منهما بإلقاء القمامة أمام شقة الأخرى.

كلفت النيابة المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وصرحت بدفن وتشريح الجثة.

كان العقيد وائل عرفان مأمور قسم حلوان، تلقى بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى، بمساكن التركيب المثلث، وبانتقال رجال المباحث تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "صبحي . ى . أ " 35 سنة، سائق، والذي توفى إثر اصابته بطعنة نافذة بالفخذ الأيمن وقطع بالشرايين.

ومن خلال الفحص تبين أن المجني عليه دخل في مشاجرة مع "محمد ح د" 49 سنة، نجار، بسبب خلافات حول الجيرة لقيام زوجتيهما بإلقاء القمامة أمام الشقة الأخرى، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض "سنجة " محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأيدت الواقعة بشهادة كل من شقيق المتوفى "خالد . ي . أ" 40 سنة، سائق، و"أحمد . م . ع" 31 سنة، سائق، فتم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم وأسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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