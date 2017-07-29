ترك «الهندسة» واستبعده الأهلي بسبب صغر جسمه.. 10 معلومات عن «عمرو بركات»

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تصدر لاعب الأهلي "عمرو بركات" مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الجمعة، عقب إحرازه هدف الفوز للنادي الأهلي أمام الفريق الجزائري "نصر حسين داي" بالمبارة التي أقيمت باستاد السلام، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات عن "عمرو بركات" الذي أشاد به الكثيرون..

1- يبلغ من العمر 25 عامًا، حيث ولد في 1 أكتوبر عام 1991 بمحافظة القاهرة.

2- انضم إلى النادي الأهلي منذ أن كان في الخامسة فقط من عمره، حيث كان يتولى الهولندي "مستر كروفر" مهمة تدريب ناشئي الفريق.

3- تدرب على يد عدد من المشاهير، من بينهم بدر رجب وعلاء ميهوب ومجدي طلبة.

4- التحق بقطاع الناشئين بالأهلي عندما بلغ 15 عامًا، ولكنه رحل بسبب صغر جسمه، والتحق بعدها بفريق تحت 18 عامًا بالزمالك.

5- بعد حصوله على 98% في الثانوية العامة، التحق بكلية الهندسة، ولكن منعه التدريب من استكمال دراسته، فترك الهندسة بعد عامين من الدراسة والتحق بكلية التجارة.

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6- عندما بلغ السابعة عشرة من عمره سافر إلى بلجيكا لقضاء فترة معايشة بنادي جينك، وعاد إلى مصر مرة أخرى لينضم إلى الزمالك، ولكنه رحل بعد فترة لعدم توقيع عقد معه.

7- في عام 2013 بدأ رحلته مع فريق مصر المقاصة، وسطع نجمه فيه.

8- أحرز هدفه الأول في الدوري المصري في شباك الاتحاد خلال موسم 2014-2015.

9- انضم للنادي الأهلي في 17 يناير الماضي بعقد رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف، أي حتى نهاية موسم 2021 مقابل 250 ألف دولار أمريكي.

10- في يونيو الماضي أعلن خطبته على "حبيبة"، ابنة "إيهاب جلال"، المدير الفني لمصر المقاصة في حفل عائلي اقتصر على أهل العروسين.