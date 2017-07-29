رقص محمد محيي وتغير ملامح «قماح».. لقطات من حفل زفاف ابن شقيق «الشاعري»

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احتفل مجدي الشاعري شقيق الفنان حميد الشاعري ومالك قنوات "LTV" بحفل زفاف نجله "محمد"، على "آية الله" كريمة محمود كمال، وذلك بفندق دوسيت بالقاهرة الجديدة، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الأغنية، كان أبرزهم محمد حماقي، هشام عباس، محمد محيي، علي حميدة، حسام حسني، محمد قماح، عصام كاريكا، وحسام حبيب ورامي صبري، وغيرهم ممن أحيوا فقرات الحفل.

محمد محيي

عكس الشائع عن الفنان محمد محيي وارتباط أغانيه بالحزن والكآبة، فاجأ الجمهور بروحه المرحة خلال حضوره حفل زفاف نجل شقيق "الشاعري"، وشارك النجوم الرقص خلال الحفل.

محمد قماح

بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، فاجأ المطرب الشاب محمد قماح الجميع في حفل زفاف نجل شقيق "الشاعري" بتغير ملامحه تماما عما سبق، حيث زاد وزنه بشكل ملحوظ، إلا أنه ظل محتفظا بوسامته وأناقته.

«شذى»

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أحيت المطربة "شذى" الحفل أيضًا بجانب العديد من المطربين، وشارك الفنان محمد حماقي الغناء، ولفتت الأنظار بفستانها الأسود القصير الذي أظهرها بشكل أنيق للغاية.

عصام كاريكا

بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والحفلات، فاجأ "كاريكا" الجميع بالحضور ليحيي حفل زفاف نجل شقيق "الشاعري"، بغناء باقة من أشهر أغانيه.

نجوم الثمانينيات

شهد حفل الزفاف ظهور عدد كبير من نجوم الثمانينيات، كان أبرزهم المطرب علي حميدة، وحسام حسني وهشام عباس وغيرهم.