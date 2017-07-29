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نيمار يطير إلى قطر تمهيدًا للانتقال إلى باريس سان جيرمان

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نيمار يطير إلى قطر تمهيدًا للانتقال إلى باريس سان جيرمان نيمار يطير إلى قطر تمهيدًا للانتقال إلى باريس سان جيرمان

التحرير

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أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى عدم توجه نيمار إلى مدينة برشلونة عقب لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع بين البارسا وريال مدريد فجر الغد في ميامي، حيث سيتوجه إلى الصين يوم الإثنين لإنهاء أمور متعلقة بشركات الإعلانات، من بينها أمور متعلقة بالدعاية لبرشلونة.

 وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن "نيمار" لن يتدرب تحت قيادة مدرب برشلونة الجديد إيرنيستو فالفيردي، بل سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لتوقيع عقد رعاية مع شركة "قطر للاستثمار الرياضي" وهي الشركة المالكة لنادي باريس سان جيرمان.

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وسيحصل نيمار على 300 مليون يورو من الشركة القطرية ليصبح سفيرًا لمونديال 2022، وبالتالي سيدفع نيمار 222 مليون منها لبرشلونة قيمة الشرط الجزائي إلى جانب بعض الضرائب للسلطات الفرنسية التي تحصل على الأموال مقدمًا قبل الحصول على أجره.

وبالتالي باتت مسألة رحيل نيمار عن برشلونة مسألة وقت ليس أكثر، خاصة أن اللاعب البرازيلي أخبر زملاءه يوم الخميس الماضي بقراره بالرحيل عن برشلونة من خلال سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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التحرير

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