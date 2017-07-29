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ديلي ألي على رأس قائمة برشلونة المختصرة لتعويض رحيل نيمار المنتظر

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ديلي ألي على رأس قائمة برشلونة المختصرة لتعويض رحيل نيمار المنتظر ديلي ألي على رأس قائمة برشلونة المختصرة لتعويض رحيل نيمار المنتظر

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى وضع برشلونة الإسباني لاعب توتنهام ديلي ألي على رأس القائمة المختصرة للاعبين الذين سيعوضون رحيل نيمار المنتظر لصفوف باريس سان جيرمان.

وتشير وسائل الإعلام العالمية إلى توصل نيمار إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال إلى صفوفه لمدة 5 أعوام، مقابل أن يدفع الفريق الباريسي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا، والبالغة قيمته 196 مليون جنيه إسترليني.

ويضع برشلونة في قائمة 3 لاعبين لتعويض رحيل نيمار، وهم ديلي ألي وفيليب كوتينيو، إلى جانب صانع ألعاب تشيلسي إيدين هازارد، ويمر ألي البالغ من العمر 21 عامًا بفترة رائعة مع السبيرز في آخر عامين.

وتوج ديلي ألي في شهر إبريل الماضي بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي عن موسم 2016- 2017 وذلك للمرة الثانية على التوالي، وسجل ألي 23 هدفًا في جميع المسابقات الموسم، وساعد توتنهام على احتلال المركز الثاني في الدوري.

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وبدوره يرفض مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو التفريط في خدمات أي من نجوم الفريق، وهو نفس رأي مالك النادي دانيل ليفي، الذي يرفض بيع أي لاعب خاصة أن النادي ليس بحاجة إلى الأموال.

ويعد كوتينيو الخيار الأول لبرشلونة الآن في ظل صعوبة التعاقد مع ديلي ألي، خاصة أن اللاعب البرازيلي مستعد لتخفيض أجره الأسبوعي مقابل الانتقال إلى ملعب الكامب نو، ذلك في الوقت الذي رفض فيه ليفربول عرض برشلونة البالغة قيمته 72 مليون إسترليني لشراء اللاعب.

وأخيرًا وضع برشلونة لاعب تشليسي إيدين هازارد في حساباته، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يعد هدفًا أساسيا للغريم ريال مدريد منذ سنوات.

وخرج أنطونيو كونتي مؤخرًا ليرد على رغبة برشلونة في شراء هازارد بالإشارة إلى استماعه في السابق للعديد من القصص التي ربطت بين اللاعب البلجيكي وريال مدريد، والآن يستمع إلى أنباء انتقاله إلى برشلونة في الوقت الذي يشعر فيه هازارد بالسعادة الكبيرة للبقاء مع تشيلسي. 

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التحرير

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