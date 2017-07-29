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وزير داخلية هامبورج يؤكد أن منفذ هجوم الطعن فلسطيني

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مصراوي Masrawy

وزير داخلية هامبورج يؤكد أن منفذ هجوم الطعن فلسطيني

02:07 م السبت 29 يوليو 2017

وزير داخلية هامبورج يؤكد أن منفذ هجوم الطعن فلسطيني

هجوم الطعن هامبورج

هامبورج - (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية المحلي بولاية هامبورج الألمانية، أندي جروته، أن منفذ هجوم الطعن في هامبورج فلسطيني رُفض طلب لجوئه في ألمانيا، وكان من المقرر أن يغادر البلاد.

وقال جروته اليوم السبت في هامبورج إن الجاني كان ملزما بمغادرة البلاد، وكانت إجراءات مغادرته في طور التنفيذ، موضحا أن الجاني لم يطعن على قرار رفض طلب لجوئه، وتعاون مع السلطات في استخراج أوراق ثبوتية بديلة.

وأضاف جروته أن الرجل استعلم لدى السلطات المختصة بشؤون الأجانب أمس الجمعة عما إذا كانت أوراقه الثبوتية البديلة قد وصلت، وقال: "كان من المتوقع أن تصل تلك الأوراق قريبا"، مضيفا أن المتهم (26 عاما) كان ينوي مغادرة البلاد.

وقال رئيس شرطة هامبورج، رالف ماير، إن الرجل "يكاد يكون شخصا مثاليا"، فيما يتعلق بتعامله مع إجراءات مغادرته البلاد.

يذكر أن الرجل المنحدر من الإمارات طعن عددا من الأشخاص أمس في أحد المتاجر الكبيرة بحي بارمبيك في هامبورج.

وبحسب بيانات جروته، أسفر الهجوم عن مقتل رجل (50 عاما) وإصابة سبعة آخرين، بعضهم بإصابات بالغة.

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مصراوي Masrawy

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