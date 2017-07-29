بالصور.. "الأورمان" و"تحيا مصر" يبدآن تطوير القرى الأكثر احتياجا بأسوان

أسوان :إيهاب عمران

بدأت جمعية الأورمان، وصندوق "تحيا مصر"، في تنمية وتطوير عدد من القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة أسوان، بقريتي الغنيمية والشماخية بمركز ادفو، ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول الموقع بين الجمعية والصندوق لإغاثة القرى الأكثر احتياجًا، في محافظات الجمهورية المختلفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية والصندوق أعادا إعمار المنازل المتهالكة داخل القرى التي يتم استهداف تنميتها، من حيث سقف المنازل بالخشب ووضع طبقة أسمنتية فوقه، وعمل الأرضيات بالسيراميك والمحارة الداخلية، والدهان الداخلي وعمل السباكة الداخلية وتركيب الأحواض وطقم الحمام وتمديد وصلات الكهرباء الداخلية، كل ذلك شامل مواد البناء المطلوبة والمصنعية وبالمجان تمامًا.

وأوضح المصرفي محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، أن التعاون بين الصندوق وجمعية الأورمان، في إغاثة القرى الأشد احتياجًا بمحافظة أسوان، يأتي ضمن خطط الصندوق الرامية إلى الوصول بالمساعدات إلى النطاقات الجغرافية الأكثر فقرًا في محافظات الجمهورية، لتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاع سكانها المعيشية ورفع مستوى بيئتهم السكنية.

وأشرفت جمعية الأورمان على تنمية وتطوير عدد كبير من القرى الأشد احتياجًا بمحافظة أسوان، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، منها قرى حاجر الزعيرات، والعوينية، واللديد مركز ادفو، وقرى أقليت والأحلام والرغامة البلد مركز كوم أمبو، وقرية المنصورية، مركز دراو، وقرية نجع العرب، مركز نصر النوبة.