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التحريات: 27 ألف جنيه سبب مقتل "البرنس" على يدي صديقيه في إمبابة

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مصراوي Masrawy

التحريات: 27 ألف جنيه سبب مقتل "البرنس" على يدي صديقيه في إمبابة

01:44 م السبت 29 يوليو 2017

مقتل البرنس على يدي صديقيه في إمبابة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، اليوم السبت، عن ملابسات جديدة بواقعة مقتل شاب على يد صديقيه داخل شقته بمنطقة إمبابة.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي- إن التحريات أثبتت إتجار الأصدقاء الثلاثة في المواد المخدرة، وأنهم خلال الفترة الأخيرة نشبت بينهم عدة خلافات.

وأضاف المصدر أن يوم الجريمة وقعت مشادة كلامية حادة بينهم داخل شقة المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة؛ بسبب الخلاف على مبلغ 27 ألف جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع.

تحريات الرائد كريم أبو العباس، معاون مباحث قسم إمبابة، أوضحت نشوب مشادة كلامية وقعت بين "محمد البرنس"، (36 سنة)، السابق اتهامه في 17 قضية، وصديقيه "عبد الحميد م."، (39 سنة)، ترزي، وشهرته "هاني"، السابق اتهامه في 6 قضايا، و"نبيل ح."، 33 عاما، السابق اتهامه في 4 قضايا.

وأكدت تحريات الرائد محمد مجدي، معاون المباحث، أن "محمد" استدعى صديقيه إلى مسكنه لإنهاء الخلاف، فوقعت مشادة تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها محمد على "هاني" بسكين مُحدثًا إصابته بجرحين قطعيين بكف اليد اليمنى وأصبع السبابة اليسرى، قبل أن يستخلصها منه الأخير، ويسدد لها 8 طعنات بالصدر والرقبة والظهر، أودت بحياته.

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مصراوي Masrawy

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