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خاص- مصراوي ينشر خريطة نزع ملكيات المباني المتعارضة لتنفيذ خط المترو بمحطة عدلي منصور

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مصراوي Masrawy

خاص- مصراوي ينشر خريطة نزع ملكيات المباني المتعارضة لتنفيذ خط المترو بمحطة عدلي منصور

01:31 م السبت 29 يوليو 2017

كتب- عبدالله قدري:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن مزايدة علنية لهدم وبيع أنقاض المنشآت المتعارضة والمباني المتعارضة مع المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، والممتدة بين محطتي عدلي منصور والهايكستب.

وحصل "مصراوي" على الوحدات المتعارضة مع محطة عدلي منصور، والمقرر تنفيذها خلال 5 شهور من استلام المقاول للمشروع.

وتشمل الوحدات المراد هدمها في منطقة "الكوبري" بين محطتي عدلي منصور والهايكستب، مبنى رقم (1) دور أرضي بمساحة حوالي 725 متر، داخل معسكر الأمن المركزي، ومبنى رقم (2) دور أرضي+ أول بمساحة 460 متر داخل معسكر الأمن المركزي، وكذلك مبنى رقم (4) دور أرضي بمساحة 135 متر داخل معسكر الأمن المركزي أيضًا.

أما الوحدات المتعارضة مع محطة عدلي منصور، فتشمل مبتى رقم (3) عبارة عن هيكل خرساني بمساحة 150 متر داخل معسكر الأمن المركزي، ومبنى رقم (5) عبارة عن مسجد بمأذنة بمساحة 295 متر، ومبنى رقم (6) عبارة عن دورات مياه بمساحة 240 مترو.

وفيما يخص موقع ورشة العمرة الجسيمة بالهايكستب، فتشمل الوحدات المراد إزالتها فتشمل 7 عمارات بأرقام (14، 15، 16، 17، 18، 19، 20) بمساحة إجمالية تبلغ 4880 متر، بالإضافة إلى محلات تجارية مساحات مختلفة بمسطح تبلغ مساحته 817 متر (دور أرضي).

واشترطت هيئة الأنفاق على المقاول، بأن تتم أعمال الهدم حنى منسوب التأسيس أسفل سطح الأرض، وتشمل الحفر اللازم لإزالة الأساسات مع نقل ناتج الحفر أولاً بأول للمقالب العمومية المعتمدة للهيئة، وسحب المياه الجوفية – إن وجدت – كما يلتزم المقاول بحماية الأبنية والطرق والمجاورة، بحيث يكون مسؤولًا عن التعويض القانوني إذا حدثت في الأبنية المجاروة أي ضرر.

وحددت الهيئة يوم الأحد 30 يوليو موعدًا للمزايدة بين المقاولين في مقر الهيئة، على أن يلتزم المقاول في كراسة الشروط بإنهاء أعمال هدم المنشآت في جدول زمني غايته 5 شهور.

وذكرت الهيئة بأنه في حال تأخرالمقاول عن التنفيذ في المدة المحددة، فإنه سيتم توقيع غرامة تأخير عليه، مؤكدة أنه لا يخل بتوقيع غرامة التأخير بحق الهيئة في المطالبة بكامل التعويض المستحق عما أصابها من ضرر ناتج بسبب التأخير.

و تمتد المرحلة الرابعة من محطة هـارون بمصر الجديدة في مسار نفقي حتي محطة النزهة 1 بطــول 5.15 كــم ثم في مســار علوي حتي محطة السلام (المستشار عدلي منصور) بالقرب من موقف العاشر بطول 6.37 كــم و فرعة أخري من محطة هارون حتي صالة الركاب 3 بمطار القاهرة في مسار نفقي بطول 6.65 كــم ليصل إجمالي طول المرحلة إلي 18.17 كــم و عدد 15 محطة.​

 

 

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مصراوي Masrawy

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