وزير داخلية هامبورج: مصابو هجوم الطعن تجاوزوا مرحلة الخطر

هامبورج - (د ب أ):

ذكر وزير الداخلية المحلي بولاية هامبورج الألمانية، أندي جروته، أن مصابي هجوم الطعن الذي وقع أمس الجمعة في أحد المتاجر بهامبورج تجاوزوا مرحلة الخطر.

ودعا جروته اليوم السبت في هامبورج المواطنين إلى مواجهة الكراهية بشجاعة، وعدم الوقوع فريسة للخوف عقب الهجوم الدموي.

يذكر أن رجلا منحدرا من الإمارات طعن عددا من الأشخاص أمس في أحد المتاجر الكبيرة بحي بارمبيك في هامبورج.

وبحسب بيانات جروته، أسفر الهجوم عن مقتل رجل (50 عاما) وإصابة سبعة آخرين، بعضهم بإصابات بالغة.

ووصف جروته الهجوم بأنه "جريمة وضيعة وتستحق الازدراء" من شخص جاء إلى ألمانيا على ما يبدو باحثا عن الحماية، مضيفا أن الهجوم كان مباغتا للضحايا، وقال: "كان من الممكن أن يصيب أي فرد منا".