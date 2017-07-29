مدرب الكاميرون على رادار الزمالك

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دخل نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع البلجيكي هوجو بروس المدير الفني الحالي لمنتخب الكاميرون لإقناعه بتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض في الفترة الحالية خلفا للبرتغالي أجستو إيناسيو.

وقام مسئولو الزمالك بالحديث مع وكيل المدرب وهو كاميروني الجنسية الذي توج ببطولة أمم إفريقيا 2017 على حساب المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف بالبطولة التي أقيمت بالجابون وتم التأكيد على رغبتهم في توليه تدريب الفريق في الموسم الجديد.

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واشترط المدير الفني الحصول علي مليون ونصف دولار في الموسم، بالإضافة إلى مساعديه في الموسم الجاري بينما توقف عرض النادي عند 900 ألف دولار، حد أقصي، وهو ما يهدد المفاوضات بين الطرفين بالفشل.