منتخب المحليين يطلب تقديم نهائي الكأس 24 ساعة

التحرير

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كشف حمادة صدقي، المدير الفني المؤقت لمنتخب المحليين، أنه طلب تقديم موعد نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي لمدة 24 ساعة، ليقام 14 أغسطس بدلًا من 15.

وقال صدقي لـ«التحرير»: "سنحاول تعديل موعد اللقاء بعد الرجوع إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حيث نرغب في تقديم المباراة حتى نتمكن من ضم بعض لاعبي الأهلي والزمالك".

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يذكر أن منتخب المحليين يستعد لمواجهة المغرب الشهر المقبل ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي ستقام في كينيا عام 2018، وتشارك خلالها مصر للمرة الأولى في تاريخها.