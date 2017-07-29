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«التحرير» تنشر التشكيل المتوقع للزمالك أمام النصر السعودي

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«التحرير» تنشر التشكيل المتوقع للزمالك أمام النصر السعودي «التحرير» تنشر التشكيل المتوقع للزمالك أمام النصر السعودي

التحرير

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«التحرير» تنشر التشكيل المتوقع للزمالك أمام النصر السعودي..

يستعد نادي ، في التاسعة مساء اليوم السبت، لمواجهة نظيره النصر السعودي، على استاد الإسكندرية، لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية. 

من جانبه يستعرض «التحرير» التشكيل المتوقع لطارق يحيى، المدرب العام لنادي الزمالك، الذي سيقود القلعة البيضاء أمام النصر السعودي، كالتالي: 

- حراسة المرمي: أحمد الشناوي. 

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- خط الدفاع: حازم إمام - علي جبر - محمود حمدي «الونش» - أحمد فتوح. 

- خط الوسط: معروف يوسف - أحمد توفيق - طارق حامد - شيكابالا - أحمد رفعت. 

- خط الهجوم: باسم مرسي. 

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التحرير

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