غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة والصغرى ،25 والإسكندرية 30 والصغرى 24، ومطروح 30 العظمى 24 الصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج به من 3 إلى 3 أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.