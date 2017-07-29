الزراعة: 21 مليون جنيه قروضا لـ 148 عميلا بمشروع البتلو

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، اعتمد حتى الآن قروضا بإجمالي مبلغ 21 مليونا و727 ألفا و500 جنيه، يستفيد منها 148 عميلا بالوجهين البحري والقبلي، لشراء عجول البتلو البقري والجاموسي، وشراء الأعلاف، بإجمالي عدد رؤوس 2075 رأسا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إجمالي العملاء الذين تقدموا حتى الآن للحصول على القرض، بلغ حوالي 753 عميلا، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 137 مليونا و697 ألف جنيه، لعدد رؤوس 13 ألفا و87 رأسا من عجول البتلو البقري والجاموسي.

وأوضح البيان أن هناك 434 طلبا تجرى دراستها حاليا، بقيمة إجمالية 96 مليونا و630 ألف جنيه، بينما هناك 171 طلبا بقيمة إجمالية 19 مليونا و339 ألفا و500 جنيه، تم استيفاؤهم ائتمانيًا وتحت التنفيذ، ويجرى حاليًا إعدادهم للعرض على مجلس إدارة المشروع.

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في سياق متصل، قالت الوزارة إنه تم زيادة قرض الشراء للرأس الواحدة ليصبح 10 آلاف جنيه للرأس بدلًا من 7500 جنيه، وذلك ضمن التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي يمنحها المشروع لصغار المربين وشباب الخريجين، والذين يستهدفهم المشروع في الأساس، وذلك بحد أقصى 400 ألف جنيه.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت عن إعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، والذي يستهدف صغار المربيين وشباب الخريجين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والنهوض بها، كذلك تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يساهم أيضًا في خفض أسعارها.