«برلمانية الوفد» تنافس على رئاسة 6 مقاعد باللجان النوعية

التحرير

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يعتزم حزب الوفد المنافسة على رئاسة 3 لجان تحت القبة وهي التشريعية التي يرأسها النائب بهاء أبو شقة، على أن يترشح لها لمرة ثالثة بدور الانعقاد المقبل، كما يعتزم النائب طلعت السويدي، الترشح مجددا لرئاسة لجنة الطاقة والبيئة. وقال مصدر وفدي لـ"التحرير" إن النائب صلاح شوقي عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية سيترشح على رئاسة اللجنة المحلية.

وكان قد أعلن النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم نيته الترشح على رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس، معربا عن تقديره واحترامه ودعمه للنائب صلاح عقيل، القائم بأعمال رئيس الهيئة البرلمانية خلال الإجازة البرلمانية.

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وقال السجينى، فى تصريحات صحفية، إنه "ليس من اللائق الترشح أمام زميل لم تستمر ممارساته بمهامه أكثر من أسبوعين، ومن ثم لا نستطيع الحكم عليه، والمسألة ليست تجميع مناصب وخلاص، المهم المضمون وعلاقات الزمالة الإيجابية المنضبطة.

بينما يدفع الحزب ذاته بثلاثة نواب آخرين للوكالة بثلاث لجان أخرى، ومنها ليلي أبو إسماعيل لوكالة لجنة الصحة، وهاني أباظة لوكالة التعليم، وسيد حسن عن وكالة الزراعة.