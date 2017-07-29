حبس عاطل قتل ربة منزل بـ"الآلي" بسبب خلافات الجيرة في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قررت نيابة أشمون، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله ربة منزل بأعيرة نارية، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى مركز شرطة أشمون، بلاغًا من مستشفى أشمون العام، باستقبال "ف.م.م.ح" 59 عامًا، ربة منزل ومقيمة في قرية سنتريس "جثة هامدة"، متأثرة بإصابتها "فتحة دخول أعلى عظمة الترقوة من الناحية اليمنى" بطلق ناري.

واتهم زوجها، خلال تحريات المباحث، "ا.ا.ع.ت" 22 عامًا دون عمل، ومقيم بذات الناحية، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي كان بحوزته أصابت إحداها زوجته لخلافات بسبب الجيرة.

وضبطت قوات الأمن المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية آليه "عيار 7.62×39" تحمل رقم "65609" وفارغ طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جرى التحفظ على المضبوطات، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 26645 جنح مركز أشمون لسنة 2017، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.