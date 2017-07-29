لسرقة 800 جنيه.. "تباع" يُهشّم رأس صديقه أثناء نومه في المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

كشفت إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، اليوم السبت، غموض مقتل عامل داخل صندوق تروسيكل بمدينة منوف، وتبين أن وراء الواقعة صديقه، بهدف الاستيلاء على 800 جنيه بحوزته.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من بعض أهالي منطقة محلج القطن بمدينة منوف، بوجود جثة لشخص داخل صندوق دراجة نارية "تروسيكل".

وتبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر ذو بشرة سوداء بها إصابات "جروح قطعية بمنطقة الرأس" داخل صندوق دراجة نارية "تروسيكل" دون لوحات حمراء اللون.

وأكد أحد أهالي المنطقة، خلال تحريات المباحث، أن الجثة لشخص يدعى "ا.ح.ا.ا"، اعتاد المبيت بصندوق "التروسيكل" خاصته لعدم وجود مسكن له.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ا.ا.ا.ح" 47 عامًا "تباع سيارة"، ومقيم بمدينة تلا، وتربطه علاقة صداقة بالمجني عليها.

ضبطت قوات الأمن المتهم، الذي اعترف بارتكاب للواقعة مستخدمًا حجر في التعدى عليه أثناء نومه حتى أزهق روحه، واستولى منه على مبلغ مالي قدره 800 جنيه.

وأرجع المتهم ارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وأكدت الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه ترجع إلى استخدام حجر أو ما شابه ذلك، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.