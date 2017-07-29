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فرج عامر داعيا لانتخاب السيسي: من لا يرى إنجازاته "أعمى"

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مصراوي Masrawy

فرج عامر داعيا لانتخاب : من لا يرى إنجازاته "أعمى"

01:10 م السبت 29 يوليو 2017

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، قائلا: "من لا يرى انجازات الرئيس وما قام به فى ظل هذه الظروف الصعبة مع مكافحته للإرهاب وبناء الجديدة، وتحدي الصعاب وإعادة مكانة مصر الدولية فى الخارج وقيادة مصر للوطن العربي كما كانت فهو أعمي".

وأضاف عامر في بيان له اليوم السبت: "أدعم السيسي لعدة أسباب، فهو وعد ببناء مصر وطن ودولة عفية لها ثقلها الدولي والإقليمي وأوفى بوعده، وكذا حجم ما تم إنجازه من مشروعات من طرق وتطوير للبنية التحتية، ومدن سكنية تليق بالمصريين كبديل للعشوائيات فاق المتوقع فى فترة زمنية قصيرة".

وتابع: "إذا كان الرئيس استطاع أن يفعل كل ذلك فى 4سنوات، هذا يعني أن فترة الرئاسة الثانية سينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة بل سيقضي على معظم المشكلات المزمنة التى تعاني منها مصر، وسيكافح الإرهاب وستعود السياحة، وسيلمس المواطن المصرى ذلك".

وأوضح عضو مجلس النواب: "أدعو كل مصرى وطنى يحب هذه البلد أن ينتخب الرئيس لفترة رئاسية ثانية لاستكمال طريق الإصلاح الاقتصادي واستكمال بناء مصر الجديدة، والوقوف خلف السيسي داعمين له".​

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