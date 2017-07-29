تعرف على شروط وموعد فتح باب التحويلات لطلاب المرحلة الأولى والثانية في التنسيق

كتبت- داليا شبل:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، عن فتح باب التحويلات لتقليل اغتراب طلاب الثانوية العامة، للمرحلتين الأولى والثانية، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية مباشرة، وذلك للكليات المناظرة وغير المناظرة.

ومن المقرر أن يكون اليوم، السبت، هو آخر أيام التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق قبول بالجامعات، وسيغلق فى تمام السابعة الموقع الإلكتروني للتنسيق،و لن يتلقى أي طلبات تسجيل أو تعديل للرغبات بعد هذا الموعد.

وأوضح مكتب التنسيق، على موقعه الإليكتروني، أن المجلس الأعلى للجامعات قد حدد نسبة 10% فقط للتحويل، مشيراً إلى أن التحويل سيكون للطلاب الذين تم توزيعهم على كليات بعيدة عن مناطقهم الجغرافية، عبر من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولا توجد تحويلات ورقية، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط للطالب.

وأوضح مكتب التنسيق، أن يسمح للطالب بالتحويل للكليات غير مناظرة إذا كان قد تم ترشيحه خلال عملية التنسيق لكلية خارج أو داخل منطقته الجغرافية "أ"، فإنه يسمح له بالتحويل لكلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية ” أ”، بشرط أن يكون قد حصل على الحد الأدنى من الدرجات للقبول بالكلية خلال مرحلة التنسيق.

وتابع: "كما يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لكلية مناظرة خارج نطاق منطقته الجغرافية “أ” بالتحويل لكلية مناظرة داخل نطاق منطقته الجغرافية، دون اشتراط حصوله على الحد الأدنى من الدرجات التي قبلته الكلية خلال مرحلة التنسيق، ولكن يخضع للنسبة التي قررها المجلس الأعلى للجامعات ومجموعه بالنسبة للطلاب المتقدمين معه.

أما بالنسبة لتحويلات المعاهد الخاصة، أوضح مكتب التنسيق، أنه سيتم إجرائها عن طريق الإدارة المركزية للمعاهد الخاصة، وذلك بعد أن يستوفي المعهد العدد المتاح له من الطلاب المستجدين دون زيادة، فإن لم يستوفي العدد يسمح له بقبول الطلاب الذين يتقدمون بطلبات التحويل المباشرة للمعهد في حدود النسبة المسموح بها والطاقة الاستيعابية لكل معهد.​