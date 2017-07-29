أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

7 مشاهير علقوا على فوز الأهلي.. بطلة «ركبني المرجيحة» هنأت بتلك الطريقة

Google+ Print
7 مشاهير علقوا على فوز الأهلي.. بطلة «ركبني المرجيحة» هنأت بتلك الطريقة 7 مشاهير علقوا على فوز الأهلي.. بطلة «ركبني المرجيحة» هنأت بتلك الطريقة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاجأ فريق الأهلي، أمس الجمعة، الجماهير بالفوز على فريق "نصر حسين داي" الجزائري، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة العربية باستاد السلام، وأثار ذلك إعجاب الكثير من أبناء الشعب المصري حتى من مشجعي الأندية الأخرى، حيث اعتبر فوز الأهلي بمثابة فوز لمصر كلها، وحرص عدد من المشاهير على تهنئة الفريق، ونستعرض بعضًا منهم فيما يلي..

1- إنجي علاء

حرصت الكاتبة والمذيعة ومصممة الأزياء الشهيرة "إنجي علاء"، زوجة الفنان "يوسف الشريف" على تهنئة الأهلي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "الإصرار عنوان فوز الأهلي النهارده.. مبرووووووووك وعقبال الفوز بالبطولة.. الحمد لله".

108

2- صلاح عبد الله
رغم أنه يشجع نادي  فإن الفنان "صلاح عبد الله" فرح بفوز النادي الأهلي على الفريق الجزائري، وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يا قلعة يا حمرا تستاهلي.. ومن قلبي مبروك يا أهلي.. يا ريت يا مصرنا نحبك.. بروح #فانلة_الأهلي.. #صلاح_عبدالله.. #زملكاوي_فخور_بأهله".

109

3- محمود البزاوي
أشاد الفنان القدير "محمود البزاوي" بالنادي الأهلي وهنأه بالفوز عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مغردًا: "الأهلي مدرسة الروح والأمل".

116

4- رمضان صبحي
أثنى اللاعب رمضان صبحي، المحترف حاليا بفريق ستوك سيتي الإنجليزى، على أداء لاعب الأهلي عماد متعب، الذي مرر الكرة لعمرو بركات ليحرز هدف البطولة، وكتب "صبحي" عبر "تويتر": "عمادددد يا متعب"، في إشارة منه إلى إعجابه وتقديره لزميله.

شاهد أيضا

5- عمرو الليثي
الإعلامي الشهير "عمرو الليثي" حرص على تقديم التهنئة للنادي الأهلي، وخص اللاعب عماد متعب بالذكر، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مبروك للأهلي.. عماد متعب كلمة السر دائمًا".

6- دالي حسن
الفنانة التي اشتهرت مؤخرًا بفيديو كليب "ركبني المرجيحة" الذي أثار جدلًا واسعًا، حرصت هي الأخرى على تهنئة النادي الأهلي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "مبروك للأهلي وده مثال حي لعدم اليأس".

7- نبيل الحلفاوي
حرص الفنان "نبيل الحلفاوي" على متابعة مباراة الأمس، وقال قبل بداية المباراة على "تويتر": "مش مهم البطولة.. بس نفسي نكسب عشان مدرب الجزاير ده ما بيلعبش عشان يصعد.. المهم عنده يخرج الأهلي"، وبعد الفوز بالمباراة، غرّد الحلفاوي: "شكرا للرجالة على لحظات الفرحة التي تعيد لنا شيئا من التوازن وسط أوقات صعبة.. شكرا لنادينا الحبيب".

111

115116

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة