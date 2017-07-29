7 مشاهير علقوا على فوز الأهلي.. بطلة «ركبني المرجيحة» هنأت بتلك الطريقة

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فاجأ فريق الأهلي، أمس الجمعة، الجماهير بالفوز على فريق "نصر حسين داي" الجزائري، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة العربية باستاد السلام، وأثار ذلك إعجاب الكثير من أبناء الشعب المصري حتى من مشجعي الأندية الأخرى، حيث اعتبر فوز الأهلي بمثابة فوز لمصر كلها، وحرص عدد من المشاهير على تهنئة الفريق، ونستعرض بعضًا منهم فيما يلي..

1- إنجي علاء

حرصت الكاتبة والمذيعة ومصممة الأزياء الشهيرة "إنجي علاء"، زوجة الفنان "يوسف الشريف" على تهنئة الأهلي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "الإصرار عنوان فوز الأهلي النهارده.. مبرووووووووك وعقبال الفوز بالبطولة.. الحمد لله".

2- صلاح عبد الله

رغم أنه يشجع نادي الزمالك فإن الفنان "صلاح عبد الله" فرح بفوز النادي الأهلي على الفريق الجزائري، وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يا قلعة يا حمرا تستاهلي.. ومن قلبي مبروك يا أهلي.. يا ريت يا مصرنا نحبك.. بروح #فانلة_الأهلي.. #صلاح_عبدالله.. #زملكاوي_فخور_بأهله".

3- محمود البزاوي

أشاد الفنان القدير "محمود البزاوي" بالنادي الأهلي وهنأه بالفوز عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مغردًا: "الأهلي مدرسة الروح والأمل".

4- رمضان صبحي

أثنى اللاعب رمضان صبحي، المحترف حاليا بفريق ستوك سيتي الإنجليزى، على أداء لاعب الأهلي عماد متعب، الذي مرر الكرة لعمرو بركات ليحرز هدف البطولة، وكتب "صبحي" عبر "تويتر": "عمادددد يا متعب"، في إشارة منه إلى إعجابه وتقديره لزميله.

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5- عمرو الليثي

الإعلامي الشهير "عمرو الليثي" حرص على تقديم التهنئة للنادي الأهلي، وخص اللاعب عماد متعب بالذكر، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مبروك للأهلي.. عماد متعب كلمة السر دائمًا".

6- دالي حسن

الفنانة التي اشتهرت مؤخرًا بفيديو كليب "ركبني المرجيحة" الذي أثار جدلًا واسعًا، حرصت هي الأخرى على تهنئة النادي الأهلي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "مبروك للأهلي وده مثال حي لعدم اليأس".

7- نبيل الحلفاوي

حرص الفنان "نبيل الحلفاوي" على متابعة مباراة الأمس، وقال قبل بداية المباراة على "تويتر": "مش مهم البطولة.. بس نفسي نكسب عشان مدرب الجزاير ده ما بيلعبش عشان يصعد.. المهم عنده يخرج الأهلي"، وبعد الفوز بالمباراة، غرّد الحلفاوي: "شكرا للرجالة على لحظات الفرحة التي تعيد لنا شيئا من التوازن وسط أوقات صعبة.. شكرا لنادينا الحبيب".