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بالتفاصيل..أنظمة طرح وسداد 86 قطعة أرض استثمارية بـ23 مدينة جديدة 12:15 م السبت 29 يوليو 2017

كتبت- ندى الخولي:أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن سحب كراسات شروط حجز 86 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بـ23 مدينة جديدة، سيبدأ غدًا الأحد.وقال بيان للوزارة اليوم السبت، إن الأراضي مطروحة بـ3 أنظمة، وهي: (59 قطعة بنظام السعر المحدد بمساحات تتراوح بين ( 4.10 فدان حتى 402.5 فدان ) بـ 19 مدينة جديدة. و14 قطعة بنظام المظاريف المغلقة بمساحات من (10 أفدنة حتى 105 أفدنة ) بعدد 6 مدن جديدة. و13 قطعة بنظام الشراكة، بمساحات تتراوح بين ( 58 فدانا و 2800 فدان) في 4 مدن جديدة.وقال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه بالنسبة للأراضي المطروحة للبيع بنظام السعر المحدد، فيتم طرح 59 قطعة أرض بين الشركات القائمة بمساحة مختلفة لإقامة نشاط عمراني متكامل بإجمالي مساحة 1664.24 فدان، ويتم البيع بين الشركات القائمة، بحيث تتقدم الشركة الراغبة بطلب الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط) ويتم سداده نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه يتم تخصيص الأرض للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبولة فنياً، ويتم السداد كالتالي:- استكمال سداد أعلى نسبة مقدم – لا تقل عن 15 % من إجمالي ثمن الأرض للمساحات من (4.35 فدان وحتى 20 فداناً)- لا تقل نسبة المقدم عن 10 % من إجمالي ثمن الأرض للمساحات من (21.17 فدان وحتى 402.5 فدان) – الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفي بالإضافة إلى 1 % - مصاريف إدارية و0.5 % مصاريف مجلس الأمناء.- السداد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطارها بالموافقة علي البيع، أو سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ إخطارها بالموافقة علي البيع.- يجوز سداد باقي القيمة خلال فترة 4 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2 %، على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل.- يُحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، على أن يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع.- يتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط محملة بالفوائد باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.وأوضح السباعي، أنه يتم تقديم العروض ابتداء من يوم الأحد الموافق 20/8/2017، وحتى يوم الخميس 24/8/2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طريق الحرية امتداد محور 26 يوليو – مدخل 2 – مدينة الشيخ زايد)، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، والخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg.وبشأن الأراضي المطروحة للبيع بنظام المظاريف المغلقة، قال السباعي: "يتم طرح 14 قطعة أرض استثمارية مميزة بين الشركات القائمة بمساحات مختلفة لإقامة نشاط عمراني متكامل وأنشطة استثمارية مختلفة بـ6 مدن جديدة، بإجمالي مساحة 733.82 فدان، ويتم البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين المتقدمين، بحيث يتقدم الراغب بعرض فني وعرض مالي وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2017، الساعة 10 صباحاً بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر".وأضاف: "يتم التقييم الفني للعروض طبقاً للضوابط العامة لأسس التقييم الموضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2017، الساعة 12 ظهراً، بجهاز المدينة المقدم بشأنه العطاء، ويتراوح تأمين دخول المزايدة بين (750 ألف جنيه : 9 ملايين جنيه)، طبقاً لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، ويسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على الطلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى، ويتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنياً".وأوضح السباعي، أن السعر المقدم في العرض المالي هو سعر السداد الفوري، ويتم السداد بالنظام التالي: - يتم استكمال سداد 10 % من قيمة الأرض الراسي بها المزايدة بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0.5 % مصاريف مجلس الأمناء.- السداد خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ صدور أمر الإسناد، أو سداد باقي القيمة على 4 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2 %، على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل.- يُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد وحتى تاريخ الاستحقاق، على أن يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ صدور أمر الإسناد.- يتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.وأشار السباعي، إلى أن الراغبين في الحجز عليهم أن يتقدموا لشراء كراسة الشروط ابتداء من غد الأحد الموافق 30/7/2017، من مقر جهاز المدينة المختص الذي سيتم تقديم العطاء به، ولن يُسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة الشروط أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمي وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة، ويلتزم المُخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ولا يُسمح بتعديل المواصفات، ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم والبت وصدور أوامر الإسناد لمن تم الترسية عليهم، والخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg.وفيما يتعلق بالأراضي المطروحة للبيع بنظام الشراكة، قال السباعي، إنه تم طرح 13 قطعة أرض استثمارية بين الشركات الرائدة بمساحات مختلفة (58 فداناً : 2800 فدان)، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بـ4 مدن جديدة، بإجمالي مساحة 6573.05 فدان.كما يتم البيع بنظام المشاركة سواء حصة عينية أو نقدية أو كلاهما بين الشركات الرائدة فى مجال نشاط قطعة الأرض، والتي قامت بتنمية مشروعات لا تقل مساحاتها عن المساحة الإجمالية، وطبقاً لسابقة الخبرة والملاءة المالية المناسبة لقطعة الأرض المتقدم لها، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2017 الساعة 10 صباحاً بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وجدية الحجز تبلغ 2 % من قيمة الأرض طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، ويسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة.وأن التقدم لشراء كراسات الشروط ابتداء من غد الأحد الموافق 30/7/2017، من مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طريق الحرية امتداد محور 26 يوليو – مدخل 2 – مدينة الشيخ زايد).يتم تخصيص الأرض للشركة المقبولة فنياً وطبقاً للمعايير والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض ابتداء من يوم الأحد الموافق 24/9/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 28/9/2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.ويلتزم المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، والخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg.​

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