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إصابة فتاة في عملية ختان في المنوفية ووالدها يتهم الطبيبة بالإهمال

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مصراوي Masrawy

إصابة فتاة في عملية ختان في المنوفية ووالدها يتهم الطبيبة بالإهمال

12:58 م السبت 29 يوليو 2017

إصابة فتاة في عملية ختان في المنوفية ووالدها يتهم الطبيبة بالإهمال

المنوفية - مروة فاضل:

اتهم موظف مقيم بمدينة الباجور، في المنوفية، طبيبة نساء وتوليد، بالإهمال في إجراء عملية ختان لابنته، وإصابتها بتجمع دموي في الأعضاء التناسلية.

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بإصابة "هـ. ا. ش. م"، 14 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة قرية اسطنها، دائرة المركز بـ"تجمع دموي في الأعضاء التناسلية الخارجية"، عقب إجراء عملية ختان لها خارج المستشفى.

بسؤال والد المصابة "أ" اتهم الطبيبة "هـ. م. ع. ا"، 37 عامًا"، أخصائية نساء وتوليد بمستشفى الباجور المركزي، بالإهمال في العملية التي أُجريت لنجلته بالعيادة الخاصة بها بقرية تلبنت أبشيش، دائرة المركز، ونقلها على إثر ذلك إلى مستشفى بنها الجامعي.

وبمواجهة الطبيبة المذكورة، أنكرت ما نسب إليها، وقررت بأن والد المصابة استدعاها لعلاج ابنته من أثر عملية ختان قديمة، أجريت لها بالخطأ.

وحرر المحضر رقم 14955 جنح مركز الباجور، لسنة 2017، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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