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قبل كلاسيكو السوبر.. برشلونة وريال مدريد يصطدمان في ميامي للمرة الأولى

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قبل كلاسيكو السوبر.. برشلونة وريال مدريد يصطدمان في ميامي للمرة الأولى قبل كلاسيكو السوبر.. برشلونة وريال مدريد يصطدمان في ميامي للمرة الأولى

التحرير

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يحتضن ملعب هارد روك ستاديوم، بأمريكا الشمالية، في تمام الساعة الـ1.30 فجر الأحد، الكلاسيكو الإسباني بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

ويخوض ريال مدريد بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، وبرشلونة بقيادة مدربة إرنستو فالفيردي، أول كلاسيكو بين العملاقين خارج بلادهما منذ 35 عامًا، والأول على الإطلاق في الولايات المتحدة، وهو ما دفع الجمهور في أمريكا إلى التهافت على التذاكر التي وصلت أسعارها إلى 900 دولار.

وتغير الزمن كثيرًا ما بين 1982 حين لعب ريال وبرشلونة مباراة ودية في فنزويلا بعد انتهاء الموسم المحلي، لم تكن حتى منقولة على شاشات التليفزيون في أوروبا، و2017 حيث أصبح العالم بأكمله يترقب المواجهات بين هذه العملاقين وحتى إن كانت ودية، حيث خصصت «إي إس بي إن»، طاقمًا من 25 مراسلا لتغطية هذه المواجهة من كل جوانبها.

وتحولت المواجهة بين ريال وبرشلونة في ميامي التي تعتبر من أكثر المدن الأمريكية عشقًا لكرة القدم في بلد تحتل فيه اللعبة الشعبية الأولى في العالم مكانة متواضعة مقارنة مع الرياضات الأخرى، إلى حدث يشغل المحليين، خاصة وأن البطولات المحلية الكبرى في رياضات كرة القدم الأمريكية وكرة السلة والهوكي قد اختتمت منذ فترة.

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ولن ينحصر الحضور في مواجهة اليوم بالجمهور المحلي، بل سيتوافد مشجعون من المكسيك وكندا وبورتوريكو وكوستاريكا وهندوراس إلى ميامي من أجل مشاهدة العملاقين الإسبانيين، ومن أجل إدخال الجمهور في أجواء المواجهة. 
أقام المنظمون مباراة استعراضية في حديقة «بايفرونت بارك» وسط ميامي جمعت نجومًا سابقين من الفريقين مثل الهولندي باتريك كلايفرت وفرناندو هييرو وكارس بويول.

وتأتي هذه المباراة وسط تزايد الحديث عن إمكانية رحيل البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ورغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات الفرنسي الشاب كيليان مبابي من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

كما تشكل المباراة فرصة لمدرب برشلونة الجديد إرنستو فالفيردي الذي خلف لويس أنريكي بعد انتهاء الموسم، لقول كلمته أمام نظيره الفرنسي زين الدين زيدان القادم من موسم مثالي بعدما قاد النادي الملكي إلى الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012، وإلى لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

يذكر أن هذه المباراة ستكون بروفة قبل مواجهتهما في 13 الشهر المقبل على ملعب كامب نو في ذهاب كأس السوبر الإسبانية، ثم في 16 من الشهر ذاته، إيابا على ملعب سانتياجو برنابيو.

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