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إسكتلندا تعرض طابع تتويجها بمونديال 1978 في متحف بلندن

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في لقطة لإظهار الطموح قبل انطلاق فعاليات مونديال 1978 الذي أقيم في الأرجنتين، قرر المكتب البريدي البريطاني "Royal Mail" إصدار طوابع بريدية خاصة تحمل صورة الإسكتلندي رافعًا كأس العالم، وهو اللقب الذي ذهب في نهاية المطاف لصالح أصحاب الأرض.

ولسوء الحظ، ودعت إسكتلندا البطولة من دور المجموعات بالخسارة من بيرو 3-1 والتعادل مع إيران 1-1 قبل أن تختتم المشاركة في البطولة بالتغلب على هولندا 3-2، ليحكم بالتالي على هذا الطابع البريدي الخاص بعدم الخروج إلى النور.

والآن وبعد نحو 40 عاما، بات الطابع البريدي الخاص متوفرا للعرض أمام الجماهير عند افتتاح متحف البريد في العاصمة لندن، وذلك وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مشاركة إسكتلندا في مونديال 1978 باعتبارها واحدة من أبرز الفرق المرشحة للتتويج باللقب، وتحتاج صناعة الطوابع الخاصة إلى بعض الوقت، لذا قرر "Royal Mail" صناعة ذلك الطابع الخاص قبل مشاركة الفريق في البطولة ليكون في الموعد عند تحقيق اللقب.

وأوضحت "ديلي ميل" أن "Royal Mail" لا يصدر ذلك النوع من الطوابع قبل كل كأس عالم، ولكن كانت الطموحات مرتفعة للغاية قبل مونديال 1978 بقدرة إسكتلندا على تحقيق اللقب، وسيكون أمل الجماهير الإسكتلندية أن لا يصدر ذلك الطابع للعرض في المتاحف فقط بل يتم استخدامه في الحقيقة عندما يتوج الفريق بكأس العالم في يوم من الأيام.

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