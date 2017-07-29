وزير التموين يكلف مديرى المديريات ببدء تنفيذ منظومة الجديدة للخبز

كتبت- عايدة رضوان:

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري مديريات التموين بحضور رؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة تنفيذ دورة العمل لمنظومة الخبز الجديدة.

وقال وزير التموين، حسب بيان صادر منذ قليل، إن النظام الجديد يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابر بدفع قيمة القمح والدقيق علي أن يحصلوا علي قيمة الإنتاج بالإضافة إلي مقابل التصنيع حال إنتاجه الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسؤولياته والتنافس من أجل جذب المستفيدين.

ووجه وزير التموين مديري المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد، مؤكدا أن أسعار الخبز ثابته دون تعديل بـ5 قروش.

وأضاف المصيلحي، أن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز.

وشدد الوزير علي إعادة توزيع القوة الرقابية وتكثيف تواجد المفتشين في المخابز والمطاحن للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها مع بدء العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.​