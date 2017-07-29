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إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب "لهو الأطفال" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب "لهو الأطفال" بالشرقية

12:48 م السبت 29 يوليو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

تباشر نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، تحقيقاتها في إصابة 9 أشخاص من ناحية قرية "ميت أبو علي" بسبب لهو الأطفال.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحدوث مشاجرة بناحية "ميت أبو علي" التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من، طــرف أول "عبدالمنعم. م. م. الـ"، 68 عامًا، سائق، وأنجاله "عبدالعاطي"، 47 عامًا، و"وليد"، 35 عامًا، عامل، و"هبة"، 28 عامًا، ربة منزل، وطـــرف ثانٍ "محمد. م. م. م"، 46 عامًا، صاحب سوبر ماركت، وأشقائه "حمزة"، 42 عامًا، سائق، و"مصطفى"، 40 عامًا، سائق، و"حمدي"، 53 عامًا، موظف بالمعاش، وزوجته "منى. ر. م. إ"، 45 عامًا، ربة منزل، جميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، ومقيمين بناحية "ميت أبو علي".

وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات جيرة "لهو أطفال" فيما تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اتهم كلًا منهما الآخر بالاعتداء عليه وإصابته لذات السبب، وتم تحويل المصابين لمستشفى "الأحرار"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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