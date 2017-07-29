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"الإسكان": الإثنين.. آخر موعد لتحديث البيانات بالبريد لحاجزي الإسكان الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

"الإسكان": الإثنين.. آخر موعد لتحديث البيانات بالبريد لحاجزي الإسكان الاجتماعي

12:21 م السبت 29 يوليو 2017

الإسكان الاجتماعي

كتبت- ندى الخولي:

أكدت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن الإثنين، الموافق 31 يوليو الجاري، هو آخر فرصة لتحديث البيانات للحاجزين بالإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي (الكراسة الزرقاء – بدء التسليم خلال عام)، والمُنطبق عليهم الشروط، وتم تغيير بعض بياناتهم (تشمل: محل الإقامة – جهة العمل – دخل الزوج والزوجة – أرقام التليفونات – الحالة الاجتماعية – غيرها) السابق تسجيلها باستمارة الحجز المُقدمة منهم، أو بالأوراق والمستندات المرفقة بها، وذلك خلال الفترة من تاريخ التقدم للحجز وحتى تاريخه.

وأوضحت عبد الحميد، في بيان لها اليوم السبت، أن عليهم تقديم البيانات المراد تحديثها، والمستندات الدالة على التغيير، مرفقاً بها صورة بطاقة الرقم القومي للمُتقدم للحجز داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز المُتقدم للحجز به، وإرسالها بالبريد على فرع بنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا – شارع الهرم – جيزة).

وأكدت عبد الحميد، أنه يتم الالتزام بالشروط العامة، وشروط الحجز، والضوابط الواردة بكراسة شروط الحجز التي تم التقدم للحجز بموجبها، موضحة أنه سيتم استبعاد أية طلبات يتم إرسالها، وغير مرفق بها المستندات أو الأوراق الدالة، والتي تثبت تغيير البيانات السابق تسجيلها، كما سيتم استبعاد أية طلبات من الحاجزين غير المنطبق عليهم الشروط.​

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