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الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة النصر

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الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة النصر الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة النصر

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يلتقي نادي ، اليوم السبت، نظيره النصر السعودي، باستاد الإسكندرية، في الجولة الثالثة والأخيرة، للدور الأول بالبطولة العربية للأندية.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن النصر الذي يقبع في قاع الترتيب بنفس الرصيد، ويعد اللقاء تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين بعد توديعهما البطولة، بينما يتصدر الفتح الرباطي، المجموعة برصيد 4 نقاط متساويا مع العهد اللبناني.

ويسعى الزمالك المتعثر محليا وإفريقيا وعربيا، إلى تحقيق الفوز على النصر، من أجل حفظ ماء الوجه واستعادة الثقة، بعد توقف رصيد القلعة البيضاء عند نقطة وحيدة من تعادل مع الفتح الرباطي المغربي ثم الخسارة أمام العهد اللبناني بهدف نظيف.

وفي وقت سابق من العام الحالي، خرج الزمالك من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، كما أخفق في التأهل لهذه البطولة في العام المقبل، بعد إنهاء الدوري المحلي في المركز الثالث، خلف الأهلي البطل للمرة الـ39 في تاريخه، ومصر المقاصة الثاني بقيادة مديره الفني إيهاب جلال.

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ويأمل طارق يحيى، المدرب العام للزمالك، الذي سيقود المباراة فنيا بعد إقالة البرتغالي أوجستو إيناسيو، في تقديم عرض طيب لمصالحة جماهير القلعة البيضاء الغاضبة بعد الخسارة من العهد اللبناني وتوديع البطولة.

وفيما يلي مباريات اليوم بالبطولة العربية للأندية:

- العهد × الفتح في تمام الساعة الـ6 مساءً.

- الزمالك × النصر في تمام الساعة الـ9 مساءً.

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التحرير

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