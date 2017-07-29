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القبض على 10 من بنجلادش في العاشر من رمضان

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القبض على 10 من بنجلادش في العاشر من رمضان القبض على 10 من بنجلادش في العاشر من رمضان

التحرير

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ألقت قوات مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطني، اليوم السبت، القبض على 10 من مواطني دولة بنجلادش، لانتهاء إقامتهم بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية عن تردد عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة على شقة بالطابق السادس بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ومن المحتمل تخطيطهم لعمليات إرهابية.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، داهمت القوات الشقة المُشار إليها، حيث تبين أن المنزل ملك المدعو "محمد.ع.الـ.ع" 55 عامًا، وأنه يقوم بتسكين عدد من الأجانب وحاملي الجنسيات المختلفة داخل شقته دون تجديد إقامتهم أو تقديم ما يثبت دخولهم البلاد بطريقة شرعية.

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تم القبض على 10 أفراد يحملون جنسية دولة بنجلاديش، وأثناء ذلك قام اثنين منهم بالقفز من شرفة المنزل، وهم "محمد جبر بشير" 30 عامًا، و"محمد طوفان فاضل 27 عامًا".

فيما تمكنت القوات من ضبط 8 آخرين، وهم  نجور علي خان 27 عامًا، و موسى فاضل خان 38 عامًا، و محمد آية رشاد 29 عامًا، و علاء الدين منة مياه 34 عامًا، و ريحان خان 28 عامًا، و كمال الدين 37 عامًا، و سهيل رفا 27 عامًا، محمد حول حقن 34 عامًا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2337 إداري أول العاشر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحجز المتهمين على ذمة تخحريات الأمن الوطني.

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التحرير

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