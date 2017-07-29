سحر نصر: نرحب بالمستثمرين الرومانيين.. والقانون الجديد يقدم تسهيلات

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استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ميهاي فيفور، وزير الاقتصاد الروماني، اليوم، لبحث سبل التعاون وزيادة الاستثمارات.

وأكدت نصر أهمية تعزيز التعاون في المجالات الحيوية، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الرومانية في مصر خاصة في ضوء التسهيلات والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الأجانب.

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وقالت بحسب بيان صحفي: "مصر ترحب بالمستثمرين الرومانيين وتدعوهم إلى زيادة استثماراتهم، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وتنشيطه من خلال اللائحة التنفيذية التي سيصدرها رئيس الوزراء قريبا وبهذا القانون يمكن للمستثمر أن يكون لديه العديد من الحوافز التي تسهل وتشجعهم على استغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة".