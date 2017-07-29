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«عبد الحميد»: آخر فرصة لتحديث بيانات حاجزي الإسكان الاجتماعي الإثنين المقبل

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«عبد الحميد»: آخر فرصة لتحديث بيانات حاجزي الإسكان الاجتماعي الإثنين المقبل «عبد الحميد»: آخر فرصة لتحديث بيانات حاجزي الإسكان الاجتماعي الإثنين المقبل

التحرير

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أكدت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن بعد غد الاثنين، الموافق 31 يوليو الجارى، هو آخر فرصة لتحديث بيانات الحاجزين بالإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي (الكراسة الزرقاء الإستلام خلال عام)، والمُنطبق عليهم الشروط، وتم تغيير بعض بياناتهم (تشمل: محل الإقامة – جهة العمل – دخل الزوج والزوجة – أرقام التليفونات – الحالة الاجتماعية – غيرها) السابق تسجيلها باستمارة الحجز المُقدمة منهم، أو بالأوراق والمستندات المرفقة بها، وذلك خلال الفترة من تاريخ التقدم للحجز وحتى تاريخه.

وأوضحت أن عليهم تقديم البيانات المراد تحديثها، والمستندات الدالة على التغيير، مرفقاً بها صورة بطاقة الرقم القومي للمُتقدم للحجز داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز المُتقدم للحجز به، وإرسالها بالبريد على فرع بنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا – شارع الهرم – جيزة).

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وأشارت مى عبد الحميد، أنه يتم الالتزام بالشروط العامة، وشروط الحجز، والضوابط الواردة بكراسة شروط الحجز التي تم التقدم للحجز بموجبها، موضحة أنه سيتم استبعاد أية طلبات يتم إرسالها، وغير مرفق بها المستندات أو الأوراق الدالة، والتي تثبت تغيير البيانات السابق تسجيلها، كما سيتم استبعاد أية طلبات من الحاجزين غير المنطبق عليهم الشروط.

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التحرير

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