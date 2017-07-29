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قطع المياه لأكثر من 24 ساعة عن 14 منطقة بالقاهرة

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قطع المياه لأكثر من 24 ساعة عن 14 منطقة بالقاهرة قطع المياه لأكثر من 24 ساعة عن 14 منطقة بالقاهرة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع مياه الشرب عن 14 منطقة بالقاهرة، لأكثر من 24 ساعة متواصلة، نظراً لقيام الهيئة القومية للأنفاق بتحويلات المرحلة الرابعة لمترو الانفاق بشارع جسر السويس، والقيام باجراء أعمال صيانة معينة، بشارع جسر السويس.

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وأوضحت الشركة أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي: "مدينة قباء، تقسيم عمر بن الخطاب، تقسيم جمعية المحاربين، المنطقة الصناعية ك 18، تقسيم جمعية عين شمس، تقسيم 15 مايو، تقسيم الرجاء خلف تقسيم عمر، مدينة الحرفيين، تقسيم سيد غريب، المعهد القومى للحراسات والتأمين، مركز تدريب الحرس الجمهوري، معسكرات الامن المركزي قطاع المطار، معسكرات الامن المركزي والدوريات الأمنية، مساكن الفاروقية التابعة لمصر الجديدة"، وذلك لمدة 24 ساعة  اعتباراً من الساعة الرابعة عصر غد الاحد الموافق 30 / 7 /2017 وحتى الرابعة عصر الاثنين الموافق 31/ 7 / 2017.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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