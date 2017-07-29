«التعليم العالى»: 147 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن

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قال سيد عطا، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالى، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية بلغ عددهم 147 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

وأكد عطا فى تصريحات صحفية، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى حتى الآن، وذلك أثناء تفقده لمعامل مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

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وأضاف عطا، أنه سيتم الانتهاء من تسجيل الرغبات اليوم السبت فى تمام الساعة السابعة مساءً، والذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى لاستقبال 153 ألفًا و227 طالبًا وطالبة، بحد أدنى 79% لطلاب الشعبة العلمية، و70.7% لطلاب الشعبة الأدبية.