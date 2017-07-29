تحركات حزبية مبكرة لدعم السيسي لفترة رئاسية ثانية

التحرير

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بدأ عدد من الأحزاب السياسية تحركات مبكرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية ثانية، مؤكدة أنها ستقدم له كل أشكال الدعم من خلال عقد ندوات بكل قرى ومحافظات مصر، للتوعية بـ"الإنجازات" التى حققها الرئيس خلال توليه منصب الرئاسة.

المصريين الأحرار

أكد رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل دعم حزبه وتفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، مضيفا: "نحن نمثل العباءة الوطنية لثورة 25 يناير و30 يونيو، واحتراما لبرنامجنا اخترنا الوقوف خلف السيسي لأنه الرجل الذى يقول صدقا ولا ينافق شعبه ويعمل دائما للإنجازات، ويعيد بناء الإنسان المصرى، ولم يتطلع لكرسي القيادة والزعامة".

وأوضح خليل فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سيضع الحزب برنامجا وخطة تحرك لدعم الرئيس السيسي، وسنوضح للناس أهمية جميع الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها فى الفترة السابقة، وتوضيح المخاطر التى تحيط بالوطن، والمنطقة العربية كلها؛ لأننا نحتاج إلى التماسك فى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الحزب سيبدأ فى سلسلة من التحركات على أرض الواقع من خلال الوحدات الحزبية الموجودة فى كل أنحاء الجمهورية".

حماة الوطن

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من جانبه أكد اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن حزبه سيدعم السيسي لفترة ثانية فى كل القرى والمحافظات، من خلال ندوات سيعقدها للتوعية بالإنجازات التى قدمها خلال الفترة الأولى من حكمه.

وأضاف الغباشي لـ"التحرير" أن المشروعات القومية الحالية تعتبر أيقونة التنمية فى مصر مثل قناة السويس الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروعات إسكان الشباب ومحدودى الدخل وحل مشكلات العشوائيات والاكتشافات البترولية ومشروعات الطرق والكبارى، وحل مشكلات الطاقة وانقطاع التيار الكهربى وغيرها من المشروعات، إضافة إلى تنويع مصادر تسليح القوات المسلحة والارتقاء والاهتمام برفع الكفاءة القتالية، ما جعلها تحصل على المركز العاشر دوليا.. مع مواجهة ومكافحة الإرهاب داخليا وخارجيا، وتفعيل الدور القيادي لمصر عربيا وإفريقيا والتواصل السياسى الجيد مع قادة العالم.

وأشار إلى أن استراتيجية السيسي في مسألة الحقوق والحريات تعتمد على إعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري، بما لا يسمح لقوى الشر باستغلالها كنافذة يعودون منها إلى الإضرار بالأمن القومي المصري.

الوفد

وفي سياق متصل قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، لـ"التحرير" إن كل حزب له الحق فى دعم من يشاء ما دامت مؤسساته تتفق على نفس الشيء، مشيرا إلى أن مسألة دعم السيسي من عدمه لم يتم عرضها على الهيئة العليا للحزب. وأضاف الخولي: "ننتظر قائمة المرشحين، وبعدها يعرض الأمر على الهيئة العليا لتحديد موقف الحزب".