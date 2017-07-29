مصراوي Masrawy

تسلسل زمني| محطات محاكمة 68 متهمًا في "اقتحام قسم حلوان".. 30 شهرًا نحو القصاص 12:13 م السبت 29 يوليو 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالأسماء.. إحالة 8 متهمين للمفتي بقضية "اقتحام قسم حلوان"

كتب – محمود السعيد:تصوير – علاء أحمد:أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، الستار على الفصل الأول في محاكمة 68 متهمًا بقضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" في أغسطس 2013.استغرقت القضية نحو 60 جلسة على مدار سنتين ونصف، من الاستماع لطلبات الدفاع إلى فض أحراز القضية وسماع شهود الإثبات والنفي، ومرافعتي الدفاع والنيابة.ويرصد "مصراوي" محطات القضية في التقرير التالي:بداية الأحداث: 14 أغسطس 2013بدأت أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان في 14 أغسطس 2013، تزامناً مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأن توجه المتهمون للقسم وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية.وأسفرت الأحداث عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مدنيين عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة، بحسب أمر الإحالة.إحالة المتهمين: 16 إبريل 2014أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في إبريل 2014، 68 متهمًا بينهم 15 هاربا لمحكمة الجنايات بتهمة اقتحام قسم شرطة حلوان.ونسبت النيابة للمتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.أولى جلسات المحاكمة: 10 يناير 2014بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 68 متهمًا باقتحام قسم شرطة حلوان، وتم تأجيلها لجلسة 15 يناير.وغرَّمت المحكمة مأمور سجن طره 500 جنيه، بسبب عدم إحضار المتهمين لجلسة المحاكمة.محطات في القضية:مشادة في جلسة فبراير 2015: نشبت مشادة بين دفاع المتهمين والنيابة بعد عرضها فيديو يظهر حرق قسم حلوان في 2011، على أنه فيديو للأحداث في 2013، وطالبوا باستبعاده من أحراز القضية.شاهد زور في جلسة نوفمبر 2015: النيابة تتهم شاهدًا بالشهادة الزور، بعد نفيه أقواله في التحقيقات، والدفاع يعترض، والقاضي: "النيابة تقول اللي هيا عايزاه".مداعبة للقاضي في جلسة 30 أغسطس 2016: داعب القاضي حسن فريد، شاهد النفي إبراهيم عبد الحميد بعد قوله إن المتهم محمد عبد الرحمن كان يلازمه طول يوم الأحدث، فسأله القاضي: طب كان طابخ إيه؟.. ورد الشاهد: "فتة".لفتة إنسانية بجلسة 17 ديسمبر 2016: سمح المستشار حسن فريد لأطفال المتهمين في القضية بالدخول ولقاء ذويهم داخل القفص خلال فترة الاستراحة.مرافعة الدفاع بجلسة 28 فبراير 2017: دفع دفاع المتهمين ببراءة المتهمين في القضية، مضيفاً أن 3 أشقاء يملكون ورشة ملاصقة للقسم تم الزج بهم في القضية، مشيرا إلى أن التحريات أثبتت عدم انتمائهم لجماعة الإخوان.جلسة 25 مارس 2017: حجزت محكمة جنايات القاهرة، الحكم على المتهمين بعد الانتهاء من سماع المرافعات لجلسة 17 يونيو الماضي، وتم مد أجل الحكم لجلسة 29 يوليو2017.حًكم اول درجة (إحالة للمفتي): 29 يوليو 2017قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية اقتحام قسم حلوان، والنطق بالحكم بجلسة 10 أكتوبر المقبل.

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