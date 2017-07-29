ضبط فلاح أمطر وآخر شابا بالرصاص في العياط

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على أحد المتهمين بقتل شاب بمركز العياط.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أنه أثناء تواجد المجني عليه، محمد عبد المجيد سالم، 25 سنة، حلواني من عائلة "سعد" على مقهى أمام كوبري بهبيت، أمطره شخصان بالرصاص، مما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته بطلقات نارية بالبطن والصدر والكتف الأيسر.

وتوصلت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث العياط والبدرشين، إلى أن مرتكبي الواقعة هما "علاء الدين.م"، 19 سنة، فلاح، و"نبيل.ص"، من عائلة "شنب" بسبب خصومة ثأرية تعود إلى 3 سنوات.

وتمكن العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، والمقدم هشام بهجت، رئيس المباحث، من ضبط أحد المتهم "علاء" وبحوزته بندقية آلية، وأقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.